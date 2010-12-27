"Зенит" неожиданно проиграл датскому "Вайле" на сборах

Новости спорта в Петербурге: на турецких сборах наш "Зенит" неожиданно проиграл андердогу из Дании.

Тревожные новости для всех питерских любителей футбола приходят из Турции. "Зенит" впервые проиграл в этой серии товарищеских матчей. Сине-бело-голубые не смогли одолеть "Вайле" из Дании. Датчане победили наших ребят со счетом 2:0. Игроки "Вайле" забили по одному мячу в каждом из таймов игры, начавшейся в 15.30 по Московскому времени.

Успокаивает, что речь идет об игре на сборах, в которой тренерский штаб попробовал немало молодых футболистов. На этот раз на поле единственным легионером был Кристиан Нобоа. В вортах играх Лодыгин, на поле вышли Кокорин, Панюков, Плетнев, Полоз, Кузяев, Жирков, Терентьев, Каккоев и Скроботов.

Фото: ФК "Зенит", официальный сайт