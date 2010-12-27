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"Зенит" назвал стартовый состав на матч против "Динамо"
Сегодня, 18:05
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Rybka123

"Зенит" назвал стартовый состав на матч против "Динамо"

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Начало встречи - 10 августа в 19:00.

Стал известен стартовый состав петербургского "Зенита" на выездной матч 5-го тура чемпионата России по футболу РПЛ против "Динамо". Место в воротах занял Александр Лунев. В защите – Иванович, Ракицкий, Сантос и Смольников.

В линии полузащиты оказались Барриос, Оздоев, новичок Сутормин и Оздоев. На острие атаки – Азмун, Дриусси и Дзюба. Команда выйдет на встречу в белой форме.

Начало встречи - 10 августа в 19:00. На игру петербуржцы выходят в статусе действующего чемпиона России.

Фото: ФК "Зенит"

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Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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