"Зенит" назвал стартовый состав на матч против "Динамо"

Начало встречи - 10 августа в 19:00.

Стал известен стартовый состав петербургского "Зенита" на выездной матч 5-го тура чемпионата России по футболу РПЛ против "Динамо". Место в воротах занял Александр Лунев. В защите – Иванович, Ракицкий, Сантос и Смольников.

В линии полузащиты оказались Барриос, Оздоев, новичок Сутормин и Оздоев. На острие атаки – Азмун, Дриусси и Дзюба. Команда выйдет на встречу в белой форме.

Начало встречи - 10 августа в 19:00. На игру петербуржцы выходят в статусе действующего чемпиона России.

Фото: ФК "Зенит"