"Зенит" назвал состав на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав ФК "Зенит" на матч 28 тура чемпионата России против ЦСКА. Игра пройдет 29 апреля в Петербурге.

Появилась информация о стартовом составе ФК "Зенит" на матч 28 тура чемпионата России против ЦСКА, который пройдет 29 апреля в Северной столице. Об этом пишет "Фонтанка".

На поле выйдут:

вратарь Юрий Лодыгин, защитники Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович и Доменико Кришито (капитан команды), полузащитники Александр Ерохин, Леандро Паредес, Далер Кузяев и Эмилиано Ригони, нападающие Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

В запасе остались: Егор Бабурин, Никита Гойло, Никита Каккоев, Илья Скроботов, Эльмир Набиуллин, Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Магомед Оздоев, Дмитрий Плетнев и Дмитрий Полоз.

Мачт начнется в 16:30 на арене "Санкт-Петербург".