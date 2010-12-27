"Зенит" на матче Лиги Европы поддержат 2,5 тысячи болельщиков‍

Петербургский клуб проведет матчи с минским "Динамо" 9 августа.

Около 2,5 тысяч фанатов "Зенита" отправятся в Минск, чтобы поддержать игроков в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Об этом сообща\или в пресс-службе сине-бело-голубых.

Напомним, что петербургский клуб проведет матчи с минским "Динамо" 9 августа. Игра пройдет в столице Республики Беларусь, а 16 августа команды встретятся в Санкт-Петербурге.

По предварительной информации на выезд в Минск отправятся около 2500 болельщиков.

Пресс-служба "Зенита".

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Фото: ФК "Зенит" / официальный сайт.