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"Зенит" может взять реванш у "Аустрии" в товарищеском матче
Сегодня, 16:26
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Rybka123

"Зенит" может взять реванш у "Аустрии" в товарищеском матче

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Матч пройдет в Северной Столице на стадионе "Газпром-Арена" 23 марта.

Петербургский "Зенит" проведет товарищеский матч с австрийским клубом "Аустрия". Матч пройдет в Северной Столице на стадионе "Газпром-Арена" 23 марта. Об этом сообщает портал Vienna.at.

Встреча между командами пройдет во время перерыва в национальных чемпионатах на игры сборных. Ранее команды уже встречались в 2013 году во время отборочного матча  Лиги Европы. Тогда игра завершилась со счетом 4:1 в пользу европейского клуба. Единственным голом в составе сине-бело-голубых отметился Александр Кержаков.  

Напомним, что ранее Piter.TV писал об изменении во времени работы петербургского метрополитена во время игры "Зенита" против "Фенербахче".

Фото: ФК "Зенит"

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Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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