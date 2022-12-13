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Зеленский в очередной раз отверг возможность переговоров с президентом Путиным

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Глава Украины напомнил о том, что Эрдоган не смог посадить президента РФ за стол переговоров до начала СВО.

Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз отверг возможность мирных переговоров с российским Владимиром Путиным. Соответствующее заявление в ходе большой пресс-конференции глава государства рассказал иностранным журналистам. Политик ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, существует ли возможность общения между Москвой и Киевом по вопросу прекращения боевых действий при посредничестве турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Политик добавил, что еще до начала СВО просил не допустить риска полномасштабного конфликта.

Я ему говорил: посадите Путина за стол переговоров. Он не смог тогда этого сделать и не только он... А сейчас он считает, что может. Сейчас мы не можем, это не тот человек, там не с кем говорить.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с российским руководством. Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph

Теги: владимир зеленский, владимир путин, переговоры
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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