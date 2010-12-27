На трассе "Зеленогорск — Приморск — Выборг" отремонтирован участок от поселка Озерки в сторону Ермилово

Трасса "Зеленогорск — Приморск — Выборг" (прежнее название – А-123, Нижневыборгское шоссе и Глебычевская дорога) проходит мимо двух действующих маяков.

На региональной трассе "Зеленогорск — Приморск — Выборг" завершен ремонт участка от поселка Озерки в сторону Ермилово. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Государственным контрактом были предусмотрены вырубка и корчевание деревьев, устройство уклонов, водоотвода, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб с частичной заменой их на новые металлические. Также подрядная организация уложила два слоя нового асфальтобетона, установила дорожные знаки, столбики и нанесла износостойкую разметку.

Заказчиком работ выступило ГКУ "Ленавтодор". Ремонт проводился без ограничения движения транспорта, так как эта дорога очень востребована в летнее время года.

Трасса "Зеленогорск — Приморск — Выборг" (прежнее название – А-123, Нижневыборгское шоссе и Глебычевская дорога) проходит мимо двух действующих маяков. Один из них — Стирсудден у поселка Озерки, построенный в 1872 году по приказу адмирала флота великого князя Константина.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО