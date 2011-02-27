"Заминировавший" отель "Москва" переживал за людей

Полиция Центрального района разыскивает хулигана, "заминировавшего" отель "Москва" . Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
В четверг, 25 октября в 19.37 в Службу "112" с сотового телефона позвонил неизвестный и сообщил: в отеле "Москва" заминированы 4, 5 и 6 этажи.
Прошу принять меры по эвакуации людей, чтобы никто из нормальных людей не пострадал.
Звонок от анонима.
До 21.30 в гостинице проводился осмотр этажей. Ничего странного и подозрительного в помещениях обнаружено не было.
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