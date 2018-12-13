"Заминированная" машина напугала посетителей клиники "Скандинавия"

Оказалось, что люди приняли за бомбу посторонний предмет под дном транспортного средства.

Петербуржцев напугала подозрительная машина, которая утром появилась на улице Ильюшина 4/1. По словам очевидцев из группы "ВКонтакте" ДТП и ЧП | Санкт- Петербург к заминированной машине сразу же выехали спецслужбы. Поводом для тревоги стал предмет, который положили под дно автомобиля.

На фотографии, полученной с места событий видно, как белый Renault Sandero окружила полиция.

Усиленную бдительность проявили сотрудники частной клиники, на место сразу же прибыли сотрудники полиции и оцепили место возможного ЧП. Информация по заминированию не подтвердилась, уже к 12 часам. Ничего опасного рядом с автомобилем не нашли.

В сети шутят, что "Клиника внимательной медицины", именно так позиционирует себя частная клиника Скандинавия, оказалось чересчур внимательной.

Напомним, что за последнее время в Петербурге участились атаки телефонных террористов и эвакуаций.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург