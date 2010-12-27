"Заботливые" друзья увезли товарища от врачей в багажнике машины

Предположительно, мужчины находились под действием наркотических средств.

Накануне, в Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчины похитили своего другу у бригады скорой помощи. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, ночью 3 сентября жильцы дома 6 по улице Партизана Германа пожаловались на неадекватного мужчину, который своими крики мешал спать. Прибывших сотрудников правоохранительных органов встретила бригада медиков, приехавшая ранее. По словам врачей, они пытались оказать помощь "крикуну", однако двое мужчин схватили его, запихнули в багажник "Тайоты Камри" и уехали в сторону Петергофского шоссе.

Сотрудникам ППС удалось обнаружить авто на заправке по улице Доблести, 9. В салоне находились двое мужчин, предположительно в состоянии наркотического опьянения. Спасенного ими друга они предпочли из багажника не доставать. "Похитители" были задержаны, а жертву отправили в больницу.

В автомобиле полицейские нашли бутылку с прозрачной жидкостью. Содержимое было отправлено на экспертизу. Против задержанных может быть возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение наркотических средств".

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