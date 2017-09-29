"Все песни только о любви" в кинотеатре "Родина"

В кинотеатре "Родина" 29 сентября в 19.20 состоится специальный показ фильма "Все песни только о любви".

Уже сегодня, в кинотеатре "Родина", состоится показ французского мюзикла "Все песни только о любви". Музыкальную драму Кристофа Оноре покажут в оригинале с русскими субтитрами. Картина требует особого внимания, ведь в 2007 году на Каннском кинофестивале она была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь".

Эта картина, конечно же, о любви, которая захлестывает и запутывает в своих хитросплетениях молодого парижанина, показывая ему всю прискорбность и скоротечность жизни. А чудесная музыка Алекса Бопена, за которую композитор был награжден "Сезаром", заставляет зрителя "безостаточно" погрузиться в любовные переживания вместе с главным героем.

Молодой журналист Исмаэль живёт вместе с блондинкой Жюли. Каждый вечер к ним приходит коллега Исмаэля по работе в журнале Алиса, и троица отправляется в постель. Любовная идиллия рушится, после трогического события. Исмаэль сложно справиться с произошедшей трагедией. Случайная встреча с лицеистом-геем Эрванном, постепенно возвращает молодого человек к жизни. Но что будет потом…

В 2013 году Роскомнадзор вынес предупреждение каналу "ЕвроКино" за показ данной картины, так как надзорное ведомство усмотрела в нем пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

«Люби меня меньше, но люби меня долго!» - звучит финальная фраза под занавес мюзикла, что же привело героев к такому итоговому слогану, смотрите сегодня в кинотеатре "Родина".

Видео: YouTube, ТрихолоТВ