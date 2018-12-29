Пятилетнему ребенку сделали неудачное обрезание в квартире на Спасской

Мальчика доставили в больницу с большой кровопотерей и анемией.

Во вторник, 22 января, около 02:04 ночи в Детскую городскую больницу №5 имени Филатова доставили пятилетнего гражданина Киргизии. Мальчик находился в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него большую кровопотерю и анемию второй степени. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам 31-летнего отца мальчика, вечером 20 января он вместе с сыном приехал в некую квартиру на Спасском переулке. Там врач по мусульманским канонам сделал ребенку обрезание крайней плоти. Как выяснилось позже — операция прошла неудачно.

В настоящий момент полиция разбирается в подробностях случившегося. Ведется проверка по факту опасной операции.

Ранее мы писали, что петербургские врачи спасли пациентку, от которой отказались многие клиники страны.

Фото: pixabay.com