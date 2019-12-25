"Восков технопарк" в Сестрорецке станет деловой зоной

На участке должна была быть жилая зона.

Территория "Восков Технопарка" в Сестрорецке может стать производственно-деловой зоной вместо. Смольный рекомендовал Законодательному Собранию изменить функциональное назначение участка. Соответствующая информация была опубликована на сайте комитета по градостроительству и архитектура Петербурга.

Одиннадцать участок занимают 14,3 га. В объект может переехать ПАО "Светлана". Организация занимается производством электронных компонентов для различного оборудования и устройств.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Горному университету разрешили сделать из школы на Васильевском общежитие.

Фото: voskov.ru