  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Восков технопарк" в Сестрорецке станет деловой зоной
Сегодня, 20:00
83
nadezhda_sib

"Восков технопарк" в Сестрорецке станет деловой зоной

0 0

На участке должна была быть жилая зона.

Территория "Восков Технопарка" в Сестрорецке может стать производственно-деловой зоной вместо. Смольный рекомендовал Законодательному Собранию изменить функциональное назначение участка. Соответствующая информация была опубликована на сайте комитета по градостроительству и архитектура Петербурга. 

Одиннадцать участок занимают 14,3 га. В объект может переехать ПАО "Светлана". Организация занимается производством электронных компонентов для различного оборудования и устройств.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Горному университету разрешили сделать из школы на Васильевском общежитие. 

Фото: voskov.ru

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии