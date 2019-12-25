"Volkswagen Polo" вылетел с встречной полосы на Суздальском проспекте и снес фонарный столб

Детали произошедшего уточняются.

В субботу, 22 февраля, стало известно о ДТП на Суздальском проспекте, результатом которого стал снесенный фонарный столб. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "ВКонтакте".

Ранним утром машина марки "Volkswagen Polo" вылетела на встречную полосу, продолжив двигаться до тех пор, пока её не остановил фонарный столб. На фотографиях видно, что в результате столкновения транспортное средство повредило капот и левое крыло.

В комментариях удивились крепости автомобиля, а также признались, что уже "начинают скучать" по авариям с каршерингом.

Ранее мы писали, что "Ford Focus" столкнулся с тремя автомобилями на Литейном проспекте.

Фото: vk.com/spb_today