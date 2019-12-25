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"Ford Focus" столкнулся с тремя автомобилями на Литейном проспекте
Сегодня, 12:32
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Arinablinova

"Ford Focus" столкнулся с тремя автомобилями на Литейном проспекте

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Пострадавших нет.

В субботу, 22 февраля, на Литейном проспекте произошло ДТП, в результате которого столкнулись четыре автомобиля. Очевидцы рассказали об этом в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "ВКонтакте".

Столкновение произошло ранним утром. Считается, что серебристая легковушка влетела в три автомобиля, среди которых был черный внедорожник. В результате случившегося, автомобиль виновника ДТП получил серьезные повреждения. О состоянии  других транспортных средств ничего неизвестно.

На место оперативно прибыли сотрудники ДПС и врачи, однако медицинская помощь никому не понадобилась.

В комментариях предполагают, что водитель был пьян, и предлагают начать приравнивать "вождение по пьянке" к серьезным преступлениям.

Ранее мы писали, что на КАД фура протаранила ряд машин на встречке.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп, центр, четыре машины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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