"Ford Focus" столкнулся с тремя автомобилями на Литейном проспекте

Пострадавших нет.

В субботу, 22 февраля, на Литейном проспекте произошло ДТП, в результате которого столкнулись четыре автомобиля. Очевидцы рассказали об этом в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "ВКонтакте".

Столкновение произошло ранним утром. Считается, что серебристая легковушка влетела в три автомобиля, среди которых был черный внедорожник. В результате случившегося, автомобиль виновника ДТП получил серьезные повреждения. О состоянии других транспортных средств ничего неизвестно.

На место оперативно прибыли сотрудники ДПС и врачи, однако медицинская помощь никому не понадобилась.

В комментариях предполагают, что водитель был пьян, и предлагают начать приравнивать "вождение по пьянке" к серьезным преступлениям.

Ранее мы писали, что на КАД фура протаранила ряд машин на встречке.

Фото: vk.com/spb_today