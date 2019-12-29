После ДТП на улице Кибальчича сгорела "Волга"

В чрезвычайном происшествии никто не пострадал.

Днем 28 февраля в Невском районе сгорел автомобиль. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в социальных сетях.

Возгорание авто случилось из-за ДТП на улице Кибальчича, 15. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Участниками аварии стали два легковых автомобиля. "Волга" сгорела полностью, а у "Рено" обгорел моторный отсек. Обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что бесплатные транспондеры на ЗСД исчезнут с 10 марта.

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