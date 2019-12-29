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После ДТП на улице Кибальчича сгорела "Волга"

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В чрезвычайном происшествии никто не пострадал.

Днем 28 февраля в Невском районе сгорел автомобиль. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в социальных сетях. 

Возгорание авто случилось из-за ДТП на улице Кибальчича, 15. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.  Участниками аварии стали два легковых автомобиля. "Волга" сгорела полностью, а у "Рено" обгорел моторный отсек. Обошлось без пострадавших. 

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Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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