Бесплатные транспондеры на ЗСД исчезнут с 10 марта

Купить или арендовать устройство можно будет на пункте оплаты ЗСД.

Эпоха бесплатных транспондеров на ЗСД – бесконтактных средств для регистрации проезда – подходит к концу, сообщили в ООО "Магистраль Северной столицы". С 10 марта транспондер можно будет приобрести в собственность или арендовать.

Ранее для получения данного средства нужно было заключать письменный договор с автомобилистом. Использовать транспондер оказалось выгоднее, чем при оплате картой или наличными, поскольку водителям нужно платить лишь за пройденное расстояние, а не зоны. За все время существование транспондеров на ЗСД выдали порядка 700 тысяч экземпляров, более 85% всех поездок осуществились с помощью этого средства.

С 10 марта арендованный транспондер будет стоить 50 рублей в месяц, а приобретенный в собственность – 1000 рублей. Купить или арендовать устройство можно будет на пункте оплаты ЗСД.

Кроме того, на трассе вводят анонимный продукт, не требующий договора и личных данных. Для его использования нужно привязать транспондер к номеру телефона и пополнить лицевой счет.

Ранее мы писали, что в 2020 году начнется строительство Витебской развязки ЗСД.

Фото: Piter.TV