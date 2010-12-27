Сточные воды будут направлены на очистку на Северную станцию аэрации.

В среду, 11 декабря, стало известно о том, что "Водоканал" до конца года построит перехватывающие коллекторы на Петроградке. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Известно, что прямые выпуски переключают в реку Карповку. Далее сточные воды отправят на очистку на Северную станцию аэрации.

Из-за работ до 30 декабря закроют проезд по набережной Карповки от Чкаловского проспекта до улицы Всеволода Вишневского. Кроме того, ограничения коснуться участка от набережной Карповки от Каменноостровского проспекта до Ординарной улицы.

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