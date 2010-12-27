В Петербурге уже начали резать металл для четвёртого супертраулера Русской Рыбопромышленной Компании.

В среду, 11 декабря, стало известно о том, что "Адмиралтейские верфи" построят новый супертраулер. Об этом сообщает пресс-служба РРПК.

На предприятии уже начали резать металл для четвёртого супертраулера Русской Рыбопромышленной Компании. Отмечается, что компания намерена построить 10 таких судов. Планируется выпускать по два супертраулера в год.

В 2020 году "Адмиралтейские верфи" намерены заложить киль судна. А ввести судно в эксплуатацию получится в 2022-м году.

Известно, что эти супертраулеры рассчитаны на ежегодный вылов порядка 60 тысяч тонн рыбы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге забронируют землю для строительства кольцевой линии метро.

Фото:"Адмиралтейские верфи"/вк