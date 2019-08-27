"Водоканал": прорыв трубы на Оптиков не скажется на водоснабжении района

Местные жители волновались за то, что из-за прорыва трубы в Приморском районе могут отключить воду.

Вытекания воды на пересечении улицы Оптиков и Туристской улицы локализовали спустя 40 минут, сообщила пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга".

Днем в Приморском районе прорвало трубу, сообщение об инциденте поступило в 12:33. Экстренные службы приехали на вызов и оцепили лентой опасный участок. Вода разлилась в парковочной зоне, а также попала на проезжую часть.

Во вторник, 27 августа, в микрорайоне не проводилось никаких гидравлических работ. В пресс-службе успокоили местных жителей: отключения воды из-за аварии не предполагается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что упавшего на рельсы пассажира на станции метро "Гражданский проспект" госпитализировали.

Видео: Piter.TV