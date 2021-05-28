Во Франции началась перестрелка из-за неизвестного, ударившего ножом сотрудницу полиции

Сотрудница полиции была доставлена в больницу с тяжелым ранением.

Во Франции в пригороде Нанта неизвестный напал сотрудницу полиции. Он явился в полицейский участок, ударил ее ножом и убежал, забрав служебный револьвер. Об этом сообщает телеканал BFM.

Отмечается, что инцидент случился примерно в 10:00 по местному времени. После произошедшего сотрудники полиции стали искать злоумышленника. А местных жителей попросили быть очень осторожными.

В результате злоумышленника выследили и задержали. Он оказал сопротивление и открыл огонь из похищенного револьвера. Двое полицейских были ранены в руку, но ранения легкие. В ходе перестрелки неизвестный тоже был ранен и вскоре скончался.

Сообщается, что мужчина вышел из тюрьмы несколько месяцев назад. Он лечился от шизофрении и стал яростным поборником радикального ислама.

Видео: YouTube / AFP