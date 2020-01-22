"Вице-миссис Вселеная-2023" рассказала жителям Петербурга о том, как ей удалось добиться титула

По словам Эммы, на конкурсе были мероприятия, в ходе которых участницы по-разному раскрывались.

Эмма Мелик-Адамян, ставшая вице-миссис международного конкурса "Миссис Вселенная-2023", в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала об участии в конкурсе.

К конкурсу я готовилась 3 месяца: это было волнительно, и нам пришлось сильно постараться, чтобы выглядеть и быть на высоте. Все-таки, представлять Россию – это очень высокий уровень. Эмма Мелик-Адамян, вице-миссис международного конкурса "Миссис Вселенная-2023"

По словам Эммы, на конкурсе были мероприятия, в ходе которых участницы по-разному раскрывались. К примеру, прошли день сальсы, день караоке.

Наиболее важными стали съемки ролика о домашнем насилии, в котором девушки и женщины, столкнувшиеся с этой трагедией, помогали друг другу справиться с последствиями. Вице-миссис и ее команда разработали сценарий, где была затронута тема. Члены жюри по достоинству оценили работу.

Отметим, что конкурс красоты проходил в столице Филиппин – Маниле. В нем поучаствовали 96 женщин со всего мира.

Фото: социальные сети Эммы Мелик-Адамян