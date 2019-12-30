Петербурженка победила на конкурсе красоты "Миссис Вселенная 2020"

"Миссис Вселенная Классик 2020" – международный конкурс красоты для замужних женщин в возрасте от 40 лет. Финал конкурса уже несколько лет подряд проходит в Софии (Болгария).

Успешный петербургский доктор и многодетная мать Ксения Вербицкая одержала победу в международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная Классик 2020" (Mrs. UniversalClassic 2020), финал которого завершился в Софии 21 января.

"Миссис Вселенная Классик 2020" – международный конкурс красоты для замужних женщин в возрасте от 40 лет. Финал конкурса уже несколько лет подряд проходит в Софии (Болгария). В этом году за титул боролись 36 участниц со всего мира. В финале конкурсантки соревновались в творческих этапах, дефиле, рассказывали о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке.

На Ксению Вербицкую делали большие ставки – у нее четверо детей (шестнадцатилетний сын и три дочки двенадцати, восьми и трех лет), она успешный гинеколог-эндокринолог, занимается аргентинским танго, увлекается литературой, ее внешность отвечает международным стандартам красоты.

В финале Ксения выступала с песней "Besame Mucho", национальный костюм для неё шила известный дизайнер из Москвы. Петербурженка предстала перед жюри в традиционном красно-белом платье с вышивкой и перьями и в кокошнике.

Готовиться к конкурсу я начала еще в середине ноября, это было напряженное время, но мне удалось "все успеть" без вреда для семьи, работы и моих увлечений. Мы много репетировали, креативили, несколько раз полностью меняли образы, думали, чем удивить жюри, – поделилась Ксения

Напомним, что в прошлом году Ксения Вербицкая завоевала титул "Миссис Санкт-Петербург Классик".

Ранее петербурженка, которая поборется за титул "Миссис Вселенная", назвала основных соперниц.

Фото: предствитель Ксении Вербицкой