Петербурженка, которая поборется за титул "Миссис Вселенная", назвала основных соперниц

Конкурс пройдёт 21 января.

Во вторник, 21 января, в Болгарии начнется конкурс красоты "Миссис Вселенная-2020", где Россию представляет 43-летняя петербурженка Ксения Вербицкая. Она работает в больнице Курортного района и воспитывает четырех детей.

На конкурсе Ксения должна презентовать себя, показать выступление в национальном костюме и поучаствовать в творческом конкурсе.

В интервью телеканалу "Санкт-Петербург" конкурсантка рассказала, что для неё всё очень волнительно, ведь в конкурсе принимают участие 50 представительниц прекрасного пола. При этом, по мнению Вербицкой, основные соперницы – это российские женщины.

Фото: ВК /Ксения Вербицкая