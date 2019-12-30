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Петербурженка, которая поборется за титул "Миссис Вселенная", назвала основных соперниц
Сегодня, 15:24
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nastya960

Петербурженка, которая поборется за титул "Миссис Вселенная", назвала основных соперниц

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Конкурс пройдёт 21 января.

Во вторник, 21 января, в Болгарии начнется конкурс красоты "Миссис Вселенная-2020", где Россию представляет 43-летняя петербурженка Ксения Вербицкая. Она работает в больнице Курортного района и воспитывает четырех детей.

На конкурсе Ксения должна презентовать себя, показать выступление в национальном костюме и поучаствовать в творческом конкурсе.

В интервью телеканалу "Санкт-Петербург" конкурсантка рассказала, что для неё всё очень волнительно, ведь в конкурсе принимают  участие 50 представительниц прекрасного пола. При этом, по мнению Вербицкой, основные соперницы – это российские женщины.

Фото: ВК /Ксения Вербицкая

Теги: ксения вербицкая, миссис вселенная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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