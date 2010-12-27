"Выборжанка" вновь покорила Всероссийский фестиваль женского спорта "Красота. Грация. Идеал"

Председатель Федерации женского спорта Выборга и Выборгского района Марина Петрова отметила, что за годы участия в фестивале "Выборжанка" стала настоящей визитной карточкой города, заработав уважение судей и соперников своей серьезной подготовкой к соревнованиям, трудом и стремлением к победе.

Сегодня в малом зале совета депутатов состоялось чествование команды "Выборжанка", вернувшейся с ХIX Всероссийского фестиваля женского спорта "Красота. Грация. Идеал".

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин поздравил спортсменок с успешным выступлением на соревнованиях.

"Много лет вы достойно выступаете на фестивале женского спорта, завоевываете многочисленные награды, в том числе и за творческие конкурсы, - сказал Дмитрий Никулин. - Отрадно, что своими достижениями вы прославляете Выборг и Выборгский район, являетесь нашей гордостью и образцом настоящей женщины, которая ведет активный образ жизни, совмещая заботу о семье, доме и занятостью на работе. Мы уважаем и поддерживаем ваше стремление к занятию спортом и здоровому образу жизни".

Председатель Федерации женского спорта г. Выборга и Выборгского района Марина Петрова отметила, что за годы участия в фестивале "Выборжанка" стала настоящей визитной карточкой города, заработав уважение судей и соперников своей серьезной подготовкой к соревнованиям, трудом и стремлением к победе.

Напомним, фестиваль проходил с 26 по 30 августа в г. Анапе Краснодарского края. Всего на соревнования съехались команды из разных городов и регионов России, Республики Татарстан и Республики Дагестан. В этом году в состав "Выборжанки" вошли Ирина Омельченко (капитан команды), Любовь Ламанен, Валентина Ламанен, Ольга Крутикова, Валентина Кондаурова и Елена Махова. Возглавил выборгскую делегацию заместитель главы районной администрации Николай Шишкин.

Он отметил, что наши спортсменки ставили перед собой задачу одержать как можно больше побед и показали достойный спортивный результат на всероссийском уровне.

Традиционно состязания проводились по трем возрастным группам: от 25 до 35 лет (младшая возрастная группа); от 36 до 45 лет (средняя возрастная группа); от 46 лет и старше (старшая возрастная группа).

В результате 1 место в соревнованиях по легкой атлетике (бег 100 м) завоевала Валентина Ламанен (младшая возрастная группа).

1 место в комбинированной эстафете в командном составе заняли Валентина Ламанен, Ольга Крутикова, Любовь Ламанен.

По итогам легкоатлетической эстафеты команде в составе: Валентина Ламанен, Ольга Крутикова, Любовь Ламанен присуждено 3 место.

Также в настольном теннисе в младшей возрастной группе Елена Махова завоевала 3 место.

Результаты общей физической подготовки (ОФП):

- 1 место – у Валентины Ламанен (младшая возрастная группа);

- 1 место завоевала Ирина Омельченко, 2 место – у Ольги Крутиковой (средняя возрастная группа);

- 1 место заняла Любовь Ламанен (старшая возрастная группа).

Звание "Мисс Грация" фестиваля получила Валентина Ламанен.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО