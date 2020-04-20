В дворце Белосельских-Белозерских для детей подготовили "Сказки с оркестром"

"Сказки с оркестром" - новый детский абонемент Петербургского государственного академического симфонического оркестра.

В воскресенье, 26 сентября, состоялся первый концерт из новой серии сказочных музыкальных спектаклей "Сказки с оркестром". Об этом сообщает телеканала "Санкт-Петербург".

"Сказки с оркестром" - новый детский абонемент Петербургского государственного академического симфонического оркестра. Открыла его романтичная и таинственная "Спящая красавица".

Как рассказал дирижер Алексей Чижик, "Спящая красавица" самая выдающаяся музыка, которая только есть. Она наполнена такими гигантскими эмоциями, которые могут наполнить каждого человека силой, энергией.

Сопровождает музыкальные иллюстрации Чижика песочная анимация Юлии Лабутиной, а рассказывает увлекательные истории актриса Ирина Чижик.

Автор сценариев и актриса Ирина Чижик добавила, что это будут сказки, основанные на либретто балетов и опер.

На представлениях абонемента юные зрители встретятся с любимыми героями – Чиполлино, Золушкой, Щелкунчиком. Музыкальные спектакли будут проходить раз в месяц во Дворце Белосельских-Белозерских.

Ранее артисты петербургских оперных театров вошли в шорт-лист премии "Онегин".

Фото: pexels

