Опера "Юнона и Авось" будет представлена 21 апреля в Филармонии имени Шостаковича. Начнется мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 16+.

Симфоническую версию рок-оперы впервые представили к юбилею композитора, народного артиста РФ Алексея Рыбникова. В ролях: Сергей Перегудов, Антон Авдеев, Екатерина Лепилина, Владимир Маликов, Алексей Афанасьев и другие.

Произведение основано на реальных событиях, оно стало настоящей сенсацией и откровением для многих с 1981 года. В литературной основе – поэма Андрея Вознесенского "Авось" об истории любви государственного деятеля и юной испанской поселенки в Калифорнии.

Фото: pxhere