Опера "Юнона и Авось"

Симфоническую версию рок-оперы впервые представили к юбилею композитора, народного артиста РФ Алексея Рыбникова. В ролях: Сергей Перегудов, Антон Авдеев, Екатерина Лепилина, Владимир Маликов, Алексей Афанасьев и другие.
Произведение основано на реальных событиях, оно стало настоящей сенсацией и откровением для многих с 1981 года. В литературной основе – поэма Андрея Вознесенского "Авось" об истории любви государственного деятеля и юной испанской поселенки в Калифорнии.
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