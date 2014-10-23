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Опера "Юнона и Авось"
Сегодня, 20:00
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Опера "Юнона и Авось"

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Опера "Юнона и Авось" будет представлена 21 апреля в Филармонии имени Шостаковича. Начнется мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 16+.

Симфоническую версию рок-оперы впервые представили к юбилею композитора, народного артиста РФ Алексея Рыбникова. В ролях: Сергей Перегудов, Антон Авдеев, Екатерина Лепилина, Владимир Маликов, Алексей Афанасьев и другие. 

Произведение основано на реальных событиях, оно стало настоящей сенсацией и откровением для многих с 1981 года. В литературной основе – поэма Андрея Вознесенского "Авось" об истории любви государственного деятеля и юной испанской поселенки в Калифорнии. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, опера
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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