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 В Волгоградской области передумали отправлять в число мобилизованных 58-летнего директора школы
Сегодня, 20:55
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 В Волгоградской области передумали отправлять в число мобилизованных 58-летнего директора школы

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Мужчина никогда не был военным, он всю жизнь работал учителем.

В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 58-летнего директора школы  Александра Фальтина. В военкомате проверили его документы. Об этом сообщили в  Telegram-канале администрации региона. 

Дочь Фальтина в соцсети выложила видео, в котором рассказала, что его отцу три дня назад пришла повестка. Она отметила, что мужчина не служил в армии, а учился на военной кафедре, в университете получил  звание младшего лейтенанта. Житель  Волгоградской области всю жизнь работал учителем в школе и недавно получил  должность директора школы хутора Калмыковский.

 По итогам проверки всех документов Фальтина освободили. Его пообещали сегодня же отправить домой.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге поймали 18-летнего радикала за подготовку "зажигательных" акций.

Фото: Pexels

Теги: александр фальтин, директора мобилизовали, пенсионер, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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