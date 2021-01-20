 В Волгоградской области передумали отправлять в число мобилизованных 58-летнего директора школы

Мужчина никогда не был военным, он всю жизнь работал учителем.

В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 58-летнего директора школы Александра Фальтина. В военкомате проверили его документы. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона.

Дочь Фальтина в соцсети выложила видео, в котором рассказала, что его отцу три дня назад пришла повестка. Она отметила, что мужчина не служил в армии, а учился на военной кафедре, в университете получил звание младшего лейтенанта. Житель Волгоградской области всю жизнь работал учителем в школе и недавно получил должность директора школы хутора Калмыковский.

По итогам проверки всех документов Фальтина освободили. Его пообещали сегодня же отправить домой.

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