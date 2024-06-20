В Приморье задержан подозреваемый в кражах мототранспорта, скрывшийся из-под домашнего ареста

Подозреваемому удалось снять электронный браслет и совершить еще несколько преступлений.

На территории Приморского края задержан подозреваемый в кражах мототранспорта, скрывшийся ранее из-под домашнего ареста. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили журналистам, что злоумышленником оказался 47-летний житель города Владивосток. Мужчина имеет криминальное прошлое, за которое у него есть судимость. В первый раз мужчина был задержан полицией в тот момент, когда похищал мотоцикл из гаража в посёлке Подножье на Русском острове. При разбирательстве задержанный сознался оперативникам в том, что похитил четыре транспортных средства. Одно из них преступнику удалось продать.Оставшиеся три мотоцикла изъяты, позже они будут возвращены потерпевшим. По этим эпизодам ведутся уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого судебная инстанция выбрала меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако мужчине удалось избавиться от электронного браслета и скрыться от МВД.

Находясь в розыске, он продолжил совершать кражи мототранспортных средств. Вскоре сотрудники уголовного розыска вновь задержали злоумышленника. Будучи в бегах, он вскрыл шесть гаражей. Среди похищенного – три мотоцикла. пресс-служба МВД РФ

Известно, что общий ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 2,5 миллиона рублей. СЕйчас фигурант расследования находится в следственном изоляторе.

Правоохранителями задержан житель Самары, который вместе с другом похитил и удерживал бывшую возлюбленную.

Фото и видео: МВД Медиа