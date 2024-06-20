Задержан житель Самары, который вместе с другом похитил и удерживал бывшую возлюбленную

Пострадавшая женщина была отправлена в медучреждение.

Российские правоохранительные органы задержали жителя Самары, который вместе со своим знакомым похитил и удерживал в заложниках бывшую возлюбленную. Ранее с заявлением в полицию обратилась женщина. Она пояснила, что её сестра несколько дней не выходит на контакт. Когда родственнице все же удалось связаться с потерпевшей, то та объяснила, что находится дома у экс-сожителя. Так как россиянка знала, что пара давно рассталась и перестала общаться, то предположила, что ее сестру могут удерживать силой против воли. Оперативники установили личность предполагаемого подозреваемого, а затем задержали его. В съёмной квартире у мужчины была обнаружена пропавшая гражданка с многочисленными телесными повреждениями. В настоящее время женщина госпитализирована. Согласно предварительным сведениям, злоумышленник с другом выследили на улице потерпевшую, а затем применили к ней насилие. Гражданка была посажена в автомобиль и доставлена в арендованное жилое помещение.

Там бывший сожитель девушки, периодически избивая её, принуждал к возобновлению близких отношений. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ. пресс-служба МВД РФ

Фигуранты расследования отправлены под стражу. Потерпевшая женщина проходит амбулаторное лечение, угроза для её жизни и здоровья отсутствует.

В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе на КАД.

Фото и видео: МВД Медиа