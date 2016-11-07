"В Петербурге штормовое предупреждение": город уже готовит аварийные бригады

Напомним, что 12 сентября прогнозируется усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, в прибрежных районах - до 23 м/с.

Во вторник, 11 сентября, в Северной столице, дорожники и садовники формируют аварийные бригады в ожидании шторма. Об этом сообщили в комитете пол благоустройству города.

Городские садовники и дорожники будут работать в усиленном режиме до отмены штормового предупреждения отметили в ведомстве

По словам пресс-центра, дорожники будут контролировать состояние улично-дорожной сети. Если вдруг на проезжую часть рухнет поваленное ветром дерево, то работники незамедлительно начнут устронять проблему.

Также в каждом районе города будет вестись мониторинг водоотводных устройств на дорогах. Сотрудники будут в случае необходимости мусор из стоков.

Ранее мы сообщали о том, что в среду в Петербурге резко ухудшится погода.

В комитете по благоустройству работает круглосуточный телефон: 314-60-13.

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