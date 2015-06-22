В среду в Петербурге резко ухудшится погода

МЧС рекомендует жителям города соблюдать меры предосторожности.

Городское управление МЧС информирует жителей города о надвигающемся штормовом ветре. По данным ведомства в среду, 12 сентября, в Северной Столице скорость ветра в порывах может достигать 15-20 м/с, а прибрежных района 23 м/с.

Министерство рекомендует жителям и гостям города на Неве соблюдать меры предосторожности, держаться подальше от крупных конструкций, путепроводов, деревьев и рекламных щитов. Водителям в МЧС советуют избегать близости с подземными переходами и подвальными помещениями.

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