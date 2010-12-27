Экономическая полиция пришла с обысками к крупному дорожному подрядчику

В отношении компании возбуждено уголовное за уклонение от налогов.

19 апреля у крупного дорожного подрядчика АО "Буер" прошли обыски. Как сообщает "Фонтанка", причиной могли послужить областные контракты.

Известно, что правоохранительные органы нагрянули днем в офис компании на Новолитовской улице. Экономическая полиция вместе со Следственным комитетом провели также по домашним адресам руководства подрядчика. Обыски начались в рамках уголовного дела по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"

Стоит отметить, что компания, на данный момент, имеет статус крупнейшего регионального дорожного подрядчика. АО "Буер" выполнение продление Софийской улицы до Московского шоссе по заказу дирекции транспортного строительства. Инвестиции программы составляют свыше 4 млрд рублей. Также компания занимается капитальным ремонтом трамвайных путей на Луначарского.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Главгосэкспертиза одобрила проект участка скоростной трассы М-11.