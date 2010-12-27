В Ленобласти создадут свой сувенирный бренд

ремесленники смогут получить от правительства на развитие бизнеса до 500 тыс. рублей и налоговые льготы.

В Ленинградской области начнут продвигать свой собственный сувенирный бренд. Такое распоряжение 5 февраля сделал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его поручению получат поддержку производители традиционных ленинградских сувениров.

Также губернатор предложил проводить в области ежегодный фестиваль народных ремесел, чтобы сувениры, сделанные в нашем регионе, прославились даже за рубежом:

По всей стране и за рубежом знают и тульский пряник, и вологодское кружево, и оренбургские пуховые платки. Ленинградская область тоже славится уникальными производствами: оятская керамика, свирское кружево, ленинградский гобелен. Эти товары должны занять достойное место среди русских сувениров и стать узнаваемыми в России и за ее пределами брендами Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Чтобы местные изделия приобретали популярность, чиновники хотят организовать ремесленную слободу в каждом районном центре области. Наиболее выигрышным сейчас представляется Выборг, так как туда стекается наибольший поток туристов.

Также ремесленников ждут льготы. Так, например, в 2018 году им продлят "налоговые каникулы". Предприниматели смогут получить до 500 тыс. рублей на развитие и закупку необходимых материалов. На данный момент в регионе насчитывается около сотни подобных коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей.

Ранее Piter.tv сообщал, что на "Черной речке" чиновники очищают территорию города от снежных осадков.