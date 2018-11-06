Елена Летучая запускает новое шоу ВКонтакте

Щоу называется "Летучий Надзор".

Экс-ведущая "Ревиззоро" Елена Летучая запускает ВКонтакте новое шоу "Летучий Надзор". Зрителям расскажут, как защитить себя от некачественной продукции и обмана. Запуск шоу в социальной сети поможет избежать ограничения телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба ВКонтакте.

Выйдет всего 9 серий проектов, каждая из которых длится около 30 минут. Первая уже вышла во вторник, 6 октября.

Для меня важно запустить проект в интернете, потому что только здесь можно действовать без жестких ограничений телеканалов и мгновенно получать обратную связь аудитории. Можно сказать, что здесь я делаю, что хочу. Елена Летучая

Ранее на Piter.TV: Елена Летучая в красном платье посетила ярославский мусорный полигон "Скоково".

Фото и видео: Летучий Надзор. Без цензуры/ ВК