Видео: Елена Летучая подтвердила информацию о своем проекте на "Первом"

Елена Летучая стала ведущей авторской программы на "Первом" канале.

Елена Летучая - российский тележурналист, телеведущая и телепродюсер. Популярная блондинка станет ведущей авторской программы на Первом канале "Летучий отряд".

Телепрограмма будет посвящена проверкам в социальных учреждениях - школах и больницах. Стоит отметить, что "Первый" пригласил Летучую после того, как она в одном из сюжетов выявила нарушения в работе больницы №2 Воронежа.

Предполагается, что в рамках проекта "Летучий отряд" Елена соберет команду единомышленников, которые научат зрителей бороться за свои права. Интересно то, что Летучая сможет уделить внимание каждому, кто обратится к ней за помощью. Еженедельно проект будет разбирать одно из обращений.

Елена Летучая вместе со своей командой разработают решение проблемы, выедут на место, познакомятся с героем серии и на его примере покажут, как вести себя в подобных обстоятельствах.

Отметим, что журналистка подтвердила в своем Instagram информацию о своем проекте на "Первом канале". Кроме того, она рассказала, что очень рада, что канал поддержал ее проект, потому что она им живет.

"Рада сообщить, теперь на Первом. Я пришла в журналистику с четким осознанием того, что хочу делать посредством своей профессии-помогать людям! И я счастлива, что теперь я смогу это делать с большей силой! Смотрите Скоро на Первом мою новую авторскую программу", - написала в Instagram ведущая.

Фото, видео: Instagram - elenapegas