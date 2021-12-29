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"Уральские авиалинии" запускают прямые рейсы из России в Тель-Авив
Сегодня, 14:47
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

"Уральские авиалинии" запускают прямые рейсы из России в Тель-Авив

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Перелеты в израильский город будут выполняться по средам с марта.

Со 2 марта "Уральские авиалинии" запускает прямые рейсы из России в Тель-Авив. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Перелеты в израильский город на Средиземном море будут выполняться по средам из аэропорта "Жуковский" в Московской области, а также из Петербурга и Краснодара. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, в мобильном приложении или в авиакассах.

Ранее мы писали, что Wizz Air планирует запустить рейсы из Петербурга в 10 итальянских городов.

Фото: Piter.TV

Теги: тель-авив, уральские авиалинии
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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