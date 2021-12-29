"Уральские авиалинии" запускают прямые рейсы из России в Тель-Авив

Со 2 марта "Уральские авиалинии" запускает прямые рейсы из России в Тель-Авив. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Перелеты в израильский город на Средиземном море будут выполняться по средам из аэропорта "Жуковский" в Московской области, а также из Петербурга и Краснодара. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, в мобильном приложении или в авиакассах.
Ранее мы писали, что Wizz Air планирует запустить рейсы из Петербурга в 10 итальянских городов.
Фото: Piter.TV
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