"Уральские авиалинии" запускают прямые рейсы из России в Тель-Авив

Перелеты в израильский город будут выполняться по средам с марта.

Со 2 марта "Уральские авиалинии" запускает прямые рейсы из России в Тель-Авив. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Перелеты в израильский город на Средиземном море будут выполняться по средам из аэропорта "Жуковский" в Московской области, а также из Петербурга и Краснодара. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, в мобильном приложении или в авиакассах.

Ранее мы писали, что Wizz Air планирует запустить рейсы из Петербурга в 10 итальянских городов.

Фото: Piter.TV