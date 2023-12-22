По меньшей мере 15 активистов были задержаны.

В Тель-Авиве полиция разогнала незаконную акцию протеста. Об этом сообщили в "РИА Новости".

В субботу, 18 мая, тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива. Протестующие требовали провести досрочные выборы и заключить сделку по освобождению израильских заложников, которых удерживают в секторе Газа. Толпа начала блокировать движение транспорта и игнорировала требования полиции разойтись.

Отмечается, что часть акции протеста была согласована с правоохранителями, однако дальнейшие действия активистов вынудили полицейских применить водометы. По меньшей мере 15 человек были задержаны.

Ранее разведка США опровергла утверждения, что РФ и КНР провоцируют пропалестинские протесты.

Видео: Telegram / РИА Новости