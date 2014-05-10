Дэвид Кертен указал на стремление отказать Киеву в поставках вооружения.

Лидер партии "Наследие" в Великобритании Дэвид Кертен пообещал прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление иностранный специалист сделал в своей речи, выступая на конференции членов движения. Эксперт уверен в том, что военные поставки для армии киевского режима со стороны Соединенного королевства делают Лондон и другие страны коллективного Запада активными участниками регионального конфликта с Москвой. Политик добавил, что таким образом страны задействованы в резне.

Мы больше не будем предоставлять деньги или оружие режиму Зеленского. <...> Эта страна не должна быть вовлечена...Это позор для нашего государства, и мы это прекратим. Мы выступаем против любой партии, которая пропагандирует. Дэвид Кертен, политик

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Фото и видео: YouTube / David Kurten