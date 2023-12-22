По словам эксперта, в Великобритании распространяются заявления о нормализации связей и отношений с Россией.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко объяснил, почему жители Великобритании захотели увидеть президента РФ Владимира Путина на посту премьера королевства. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Политолог прокомментировал новость о том, что около 88% опрошенных британцев хотят видеть российского лидера британским премьре-министром вместо Риши Сунака. Такие данные опубликовал лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен. Оленченко считает, что многие из участников опроса были сторонниками этой партии. Он подчеркнул, что в Великобритании распространяются заявления о нормализации связей и отношений с Россией.

Ранее мы сообщали, что политолог допустил удар США по объектам в Иране.

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