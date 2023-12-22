Политолог допустил удар США по объектам в Иране

По словам эксперта, Вашингтон намерен ответить на атакую американской базы в Иордании.

Политолог Юрий Светов допустил удар США по объектам в Иране. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, Вашингтон намерен ответить на атакую американской базы в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих. Светов считает, что удар нанесут по нефтеперерабатывающим комплексам Ирана и местам размещения их ракет. При этом политолог уверен, что такое решение вызовет ответную реакцию.

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