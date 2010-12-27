"У нас есть шанс": в "Зените" верят, что они пройдут минское "Динамо"

Главный тренер "Зенита" заявил, что клуб хочет выступать на Лиге Европы.

Тренер "сине-бело-голубых" и футболисты уверены, что в третьем квалификационном раунде Лиги Европы они одержат победу над минским "Динамо". Об этом игроки "Зенита" заявили на предматчевой пресс-конференции.

100% у нас есть шанс, будем бегать и будем стараться заявил полузащитник Кристиан Нобоа

Также футболист отметил, что команде тяжело придётся без болельщиков, но игрокам придется смириться и все равно выиграть этот матч.

Главный тренер Сергей Семак сообщил, что клуб хочет выступать на Лиге Европы.

Наши шансы сложно измерить математически, но они есть. Будем делать все ради победы. сообщил тренер

Также Семак подчеркнул, что результаты прошлого матча "точно не по делу".

Это был сложный для нас день, такие бывают в футболе, к сожалению произнес Сергей Семак

Отметим, что к предстоящему матчу готовы все игроки, за исключением травмированного Олега Шарова.

Матч "Зенит" - минское "Динамо" пройдет в Петербурге 16 августа на стадионе "Петровский".

К сожалению, российские болельщики смогут увидеть игру исключительно с экранов телевизоров, так как УЕФА ввела санкции против них. Причина - проявление расизма на игре "Зенит"- "РБ Лейпциг".

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