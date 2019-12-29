С 1 марта телезрители пакетного соглашения не будут получать 33 канала.

"Триколор" и "Газпром-медиа" не продлили контракт на 33 канала. Они прекращают сотрудничества с 1 марта 2020 года. Об этом "ТАССу" рассказали в пресс-службе холдинга и сотрудники "Ред Медиа". Это связано с требованиями по изменению условий пакетирования и дистрибуции контента

К сожалению, ни одно из компромиссных предложений "Ред Медиа" не устроило компанию "Триколор" прокомментировали в компании

Выполнение условий "Триколора" привело бы к созданию преимущественных условий. Договоренность не предусматривала существенного увеличения стоимости пакетов оператора для абонентов.

Телезрители с пакетами "Триколор" лишатся "Матч Премьер", "КХЛ ТВ", "Кухня ТВ", "365 дней ТВ", HDL, "Авто Плюс", "Индийское кино", "Мужское кино", "Наше новое кино" и других.

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