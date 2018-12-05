"Тампа" в овертайме переиграла «Баффало" в НХЛ, у Кучерова три очка

Игра закончилась со счетом 6:5.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" в овертайме переиграла "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Противостояние между командами проводилось на ледовой арене "Кибэнк-центр" в Баффало. Основное время завершилось со счетом 5:5. решающую шайбу в ворота оппонентов, доведя результат до 6 голов за матч, забил спортсмен Стивен Стэмкос. Уточним, что российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров на встрече НХЛ набрал три очка. Зрители запомнили хоккеиста по двум результативным передачам и одному голу соперникам. Именно этот гол позволил клубу перевести схватку в овертайм. Защитник из "Тампы", россиянин Михаил Сергачев оформил ассистентский хет-трик. Этот хоккеист вместе со Стэмкосом помогли Кучерову забросить шайбу соперникам.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET