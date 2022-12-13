"Судьба привела меня на площадку". Лео Канделаки сыграет в российской версии сериала "Постучись в мою дверь"

Появились первые кадры музыканта со съемочной площадки сериала.

Создатели российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь" продолжают знакомить зрителей с актёрским составом. Так, подтвердились слухи об участии в проекте Лео Канделаки. По словам музыканта, он участвовал в общем кастинге и даже не надеялся, что его утвердят на роль.

Кастинг прошёл весьма волнительно, так как я не являюсь профессиональным актером. Однако режиссёр Всеволод Аравин – настоящий мастер своего дела, поэтому он достаточно быстро смог до меня донести, что нужно продемонстрировать в кадре. Конечно, когда я выходил с "Мосфильма", я был уверен в том, что никто никакую роль мне не предложит. Как видите, получилось совершенно иначе. Ещё раз выражаю благодарность команде за выбор в мою пользу. Буду трудиться! Лео Канделаки, музыкант

Лео Канделаки не имеет опыта съёмок в кино или сериалах, однако он активно занят в этой сфере. Музыкант работал над саундтреками к шоу "Любовная магия" и "Наследники и самозванцы", также записал два трека для нового российского мистического сериала "Дурная кровь".

Я действительно порой пишу саундтреки для телевидения. В силу того, что моя жизнь – музыка, мне искренне нравится в совершенно разных проявлениях делиться своими творческими мыслями с общественностью. В один момент судьба будто бы сама привела меня на площадку. В этой среде я ощущаю себя естественно. Если честно, я не ожидал испытать подобные ощущения в свой самый первый раз на съемочной площадке. Касаемо актёрской карьеры – тут как Бог даст. Не хочу говорить ничего лишнего. Главное, повторюсь, трудиться. Лео Канделаки, музыкант

Кого Лео Канделаки сыграет в сериале, пока остаётся загадкой. Ранее на этой неделе также были раскрыты имена трех актрис, которые играют близких подруг "русской Эды". Ими стали Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова. Также стало известно, что роль главного антагониста исполнит Максим Белбородов.

Производством проекта занимается компания "Медиаслово" в партнерстве с АО "Газпром-Медиа Холдинг" и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.

Фото: ТНТ