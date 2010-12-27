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Во второй раз СКА уступил "Спартаку" в рамках КХЛ
Сегодня, 6:54
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lesjasap

Во второй раз СКА уступил "Спартаку" в рамках КХЛ

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Москвичи выиграли у "армейцев" с результатом 3:2.

Петербургские хоккеисты из СКА проиграли московскому "Спартаку" во второй раз в рамках турнира КХЛ. На этот раз спортсмены боролись практически на равных до конца игры, но в последний момент гости забили на одну шайбу больше. Встреча в "Ледовом дворце" завершилась со счетом 3:2.

Напомним, что после первого проигрыша "армейцы" заявляли, но настроены решительно бороться против "Спартака". Теперь у петербуржцев есть еще два матча, чтобы успеть отыграться.

В игре 28 февраля от СКА отличились нападающий Александр Барабанов и Роман Рукавишников. "Спартак" начал забивать в ворота соперника только в последнем периоде, сначала сравняв счет, а после  - вышел вперед.

Фото: Вконтакте/ХК СКА

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Теги: кхл, ска, спартак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Спорт, Хоккей,

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