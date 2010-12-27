  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Союзмультфильм" выпустит 3D-версию "Крокодилы Гены"
Сегодня, 14:15
30
Rybka123

"Союзмультфильм" выпустит 3D-версию "Крокодилы Гены"

0 0

Продюсеры студии ищут варианты реализации проекта.

Российская киностудия "Союзмультфильм" может выпустить новые версии знаменитых отечественных мультфильмов. Об этом сообщил художник-постановщик киностудии Юрий Пронин во время форума "Таврида 5.0".

По его словам, "золотая классика" может получить новую жизнь в формате 3D. Речь идет о "Крокодиле Гене", "Чебурашке" и "Попугае Кеше". Пронин отметил, что персонажи уже существуют в 3D, и продюсеры студии ищут варианты реализации проекта.

Ранее мы писали о том, что минкультуры РФ выделит 50 миллионов на мультфильмы для детей. В том числе деньги получат 10 проектов студии "Союзмультфильм".

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии