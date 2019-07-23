Минкультуры выделит деньги на новые серии "Умки"

А также еще на 49 мультфильмов для детей.

В 2019 году государственную поддержку получат новые выпуски мультфильмов "Приключения Пети и волка", "Веселая карусель", "Умка" и еще 47 анимационных фильмов. Об этом сообщили на сайте Минкультуры.

Господдержку получат 50 мультфильмов для детей, в том числе 10 проектов студии "Союзмультфильм". Минкультуры

Также средства получат "Лунтик и его друзья", "Белка и Стрелка. Тайны космоса", "Динозавр Рики". В категории авторских мультфильмов деньги из федерального бюджета получат 26 картин. Всего эксперты рассмотрели 128 проектов.

В июне в сети появился трейлер нового сезона мультфильма "Скуби-Ду".

Видео: YouTube/ Мультики студии Союзмультфильм