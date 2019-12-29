"Сотрудник пенсионного фонда" обманул пенсионера в Петербурге

Пенсионеру пообещали выплатить 5 тысяч рублей.

В воскресенье, 1 марта, стало известно, что несколько дней назад 85-летнему пенсионеру позвонил мужчина, представившийся сотрудником пенсионного фонда. Он пояснил, что дедушку полагаются выплаты в размере 5000 рублей. О том чем закончилась эта история Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

После этого, около 14:00 неизвестный заглянул в квартиру к пенсионеру и представился курьером. Для проверки попросил предоставить банковскую карту, а вместо нее выдал муляж, объяснив, что деньги теперь будут поступать на данную карту. После этого "курьер" выдал пожилому петербуржцу 5000 рублей и скрылся.

Впоследствии с карты заявителя сняли 113 тысяч рублей.

На данный момент полицейские разыскивают злоумышленников.

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Фото: pexels