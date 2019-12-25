"Шанхай" прислал обратно фанатский мерч армейцев в пяти коробках

Атрибутику вернули после спора в КХЛ.

Хоккейный клуб "Шанхай Дрэгонс", представляющий Санкт-Петербург, отправил СКА пять коробок с армейской атрибутикой. Об этом сообщили представители "Шанхая" в официальном аккаунте команды.

Месяц назад клуб организовал акцию "С детства за драконов", в рамках которой болельщики могли обменять атрибутику СКА на фирменный мерч "Дрэгонс". По данным клуба, болельщиками было сдано около 500 предметов одежды и аксессуаров.

После акции СКА обратился в КХЛ с жалобой, заявив, что "Шанхай" использует элементы его бренда в промо-мероприятиях. В лиге уточнили, что вопрос рассматривался в рабочем порядке.

В ответ на интерес к судьбе собранных вещей в "Шанхае" сообщили, что весь обменянный мерч аккуратно упакован и отправлен "в адрес команды, которую нельзя называть".

